2020-06-06T11:01:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 6 июня 2020: снятие ограничений близко

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Барнауле на 6 июня 2020 года
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Вскоре возможен переход к первому этапу снятия ограничений.Вскоре возможен переход к первому этапу снятия ограничений.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Ситуация с коронавирусом в Алтайском крае постепенно улучшается. За последние сутки в регионе выявлено 63 новых случаев заболевания, общее количество инфицированных за весь период составило 2255.

По-прежнему самая тяжелая ситуация в столице края. Коронавирусом заболели 1171 барнаулец. На этой неделе в горбольнице №4 развернули новый ковидный госпиталь на 200 коек.

К сожалению, вновь не обошлось без летальных случаев. За минувшие сутки скончались два пациента с коронавирусом. Один из них - заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко. Региональный Минздрав подтвердил, что причиной его смерти стал именно коронавирус. Среди общего числа летальных исходов 15 умерли именно от COVID-19, в восьми случаях установлена иная причина смерти. Два пока что находятся на экспертизе.

В целом, эпидобстановка маленькими шагами приходит в норму. 5 июня Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба. С учетом сложившихся в последние дни показателей распространения коронавирусной инфекции принято решение провести консультации с санитарными властями Российской Федерации по вопросу перехода к первому этапу смягчения ограничений в Алтайском крае.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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