Где в Барнауле поменяют изоляцию трубопроводов после испытаний на тепловые потери

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:25:41+03:00

В этом году Сибирская генерирующая компания проверила в городе таким образом 35,2 км теплосетей. Фото: Сибирская генерирующая компания

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В Барнауле в мае 2020 года специалисты СГК провели испытания на тепловые потери четырех магистралей контура Барнаульской ТЭЦ-2, а также трубопроводов четырех малых котельных города. Теплоизоляцию на участках, где были зафиксированы наихудшие показатели, энергетики заменят уже этим летом.

Испытания на тепловые потери проводятся раз в пять лет. В этом году Сибирская генерирующая компания проверила в городе таким образом 35,2 км теплосетей. В работах были задействованы 54 специалиста и восемь единиц специальной техники.

Во время испытаний специалисты СГК фиксировали фактические потери тепла через изоляцию трубопровода и полученные данные сопоставляли с нормативными значениями.

По итогам испытаний теплоизоляцию на участках, где ее признали неудовлетворительной, заменят. Такие участки совпали с местами перекладки трубопроводов в рамках ремонтной кампании 2020 года.

Заменить теплоизоляцию для уменьшения тепловых потерь необходимо на трех участках: 280 метров трубопровода диаметром 700 мм по пр. Космонавтов, 114 метров трубопровода диаметром 400 мм и 171 метров диаметром 500 мм по ул. Юрина.

Работы будут завершены до начала отопительного сезона 2020–2021 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU