В Барнаульском зоопарке родились львята

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:40:49+03:00

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В Барнаульском зоопарке 4 июня родились три львенка. Это второе пополнение в семействе родителей, Алтая и Аи. Об этом “Комсомольской Правде” рассказал директор “Лесной сказки” Сергей Писарев.

Первый малыш у львицы родился в 8 утра, а потом с промежутком в полчаса родились еще двое.

- Мама чувствует себя нормально, но пока не выходит, потому что котята совсем маленькие, они прицепились к ней, сосут молоко. Сейчас наша задача, естественно, организация усиленного питания. Больше молочных продуктов, творог, мясо. Все будет организовано, - сказал Сергей Писарев.

По его словам, в будущем львята уедут в другие зоопарки. Малыши будут жить в Барнауле пока не окрепнут, примерно до ноября.

Напомним, в прошлом году львица Ая стала матерью 14 июня. Тогда на свет также появилось три малыша.

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ИСТОЧНИК KP.RU