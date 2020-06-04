4 Июнь 2020 2020-06-04T14:50:53+03:00

В Алтайском крае подростки жестоко избили сверстника и сняли все на видео Фото: Каменские известия

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В Камне-на-Оби 13-летнего мальчика жестоко избили сверстники. Издевательства снимали на видео, пока подростков не разогнала соседка, пишут “Каменские известия”.

Все произошло вечером 2 июня. Подросток сидел на камне рядом с домом и пас коз. К нему подошли незнакомые парни, мальчик думал, что они хотят познакомиться, но вместо этого подростка начали избивать.

Ребенку наносили удары по голове и по лицу, в том числе, ногами. И как говорит опекун пострадавшего, далеко не все попало на видео. По ее словам, лежащего мальчика “добивали” под забором, пока обидчиков не разогнала соседка.

После случившегося мальчик пришел домой и быстро отмылся в бане, ничего не сказав родным. Сильнейшие отеки женщина заметила на следующий день. Сразу вызвала полицию, ребенка положили в больницу.

По словам опекуна подростка, у мальчика диагностировано сотрясение головного мозга, после травм обнаружены проблемы с почками.

Правоохранители проводят доследственную проверку. Следователи изучают все обстоятельства произошедшего, сообщает СУ СКР по региону.

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ИСТОЧНИК KP.RU