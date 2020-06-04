Избили и засунули в багажник: барнаульцы похитили человека

4 Июнь 2020 2020-06-04T07:52:33+03:00

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Двух барнаульцев осудили за похищение человека, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, сообщает прокуратура Алтайского края.

Все произошло в августе 2019 года, когда мужчины выпивали вместе со своим знакомым. Вскоре приятели уснули, а потерпевший уехал домой. Проснувшись, один из мужчин обнаружил пропажу сотовых телефонов и заподозрил в этом потерпевшего. Знакомые вдвоем поехали на квартиру своего приятеля, чтобы узнать, где их мобильники. Там потерпевшего решили засунуть в багажник и увезти обратно в квартиру, где ранее выпивали.

К счастью, бдительные соседи, увидев, что человека избивают и насильно запихивают в багажник, вызвали сотрудников полиции. При проведении плана перехвата сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором везли потерпевшего. Мужчину доставили в больницу.

Одного из барнаульцев приговорили к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Другой мужчина раскаялся и загладил вину перед потерпевшим. Его приговорили к 5 годам лишения свободы условно.

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ИСТОЧНИК KP.RU