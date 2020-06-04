“Ежу понятно”: губернатор Томенко прокомментировал слухи о своей возможной отставке

Виктор Томенко опроверг слухи слухи об уходе с поста главы региона в этом году и возможный переход в одно из федеральных ведомств. Губернатор сообщил об этом во время пресс-конференции 3 июня.

- Все это не соответствует действительности, это если коротко. Я даже не знаю, откуда берутся эти слухи. Но почему они берутся, всем понятно, это ежу понятно, как говорится, - сказал глава региона

Виктор Томенко напомнил, что его выбрали губернатором на всенародных выборах в сентябре 2018 года, за него проголосовали 366 тыс. человек. Срок его работы заканчивается в 2023 году, тогда и пройдут следующие губернаторские выборы.

- Никаких планов и предложений куда-то уходить, никаких обязательств у меня еще перед кем-то, кроме как перед моими избирателями в Алтайском крае, у меня нет. Я собираюсь работать и выполнять те обещания и обязательства, которые я взял на этапе предвыборной кампании, да и те обязательства, которые уже за истекшие почти два года тоже были объявлены или заявлены. На этом вся сегодня концентрация моего внимания, усилий моих и моей команды, - заявил глава региона.

Он добавил, что удалось создать систему, которая способна двигать Алтайский край в направлении развития, улучшения жизни, повышения ее качества, проводить большую серьезную работу.

- Она не делается за короткий период времени и она, конечно, должна быть очень разносторонняя и очень убедительная. Над этим мы работаем. Этому я свою жизнь в настоящее время и посвящаю и никаких других у меня ни планов, ни идей нет, - резюмировал губернатор.

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