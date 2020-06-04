Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 4 июня 2020 года составило 2135
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 4 июня 2020 года увеличилось еще на 69 человек и составило 2135.
По данным оперативного штаба, география выявления ковидных больных за минувшие сутки выглядит следующим образом:
В Барнауле - 48 человек, в Бийске – 5, Павловском районе – 2, Славгороде – 2, Кулундинском районе – 2, Алейске – 2, Камне-на-Оби, Новоалтайске, Змеиногорском, Поспелихинском, Благовещенском, Ребрихинском, Волчихинском и Первомайском районах - по одному заболевшему.
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.
В числе заболевших и переболевших COVID-19 202 ребенка до 17 лет включительно
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ИСТОЧНИК KP.RU