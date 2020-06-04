Зараженного коронавирусом участкового из Барнаула положили в больницу

Зараженный коронавирусом участковый из отдела полиции по Октябрьскому району по адресу Сизова, 30, сейчас находится в больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом «КП» сообщил осведомленный источник.

Известно, что сотрудник вышел из отпуска, отработал несколько дней, а потом у него поднялась температура. Его сразу отправили домой, после сдачи теста на коронавирус, выяснилось, что он заражен. Так как одним из симптомов была высокая температура, мужчину госпитализировали. Сейчас отделение работает в прежнем режиме, все необходимые противоэпидемиологические меры соблюдены.

В региональном управлении МВД от комментария воздержались. Раннее мы сообщали, что на карантине находятся 18 человек. По новой информации, домой отправили еще одного полицейского – все они входили в круг контактов участкового уполномоченного полиции.

Напомним, в настоящее время в крае насчитывается больше 2 тыс. зараженных коронавирусом. В большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме.