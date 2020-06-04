В Алтайском крае 18-летний мотоциклист погиб в ДТП
В Алтайском крае 4 июня мотоциклист съехал с дороги и опрокинулся. Молодой человек погиб, сообщает региональное управление МВД.
Авария произошла в 3:50 в Шипуновском районе на 25 километре дороги Ясная поляна – Усть-Порозиха – Воробьево.
По предварительным данным, 18-летний парень ехал на мотоцикле «Урал» со стороны села Усть-Порозиха в сторону Самсоново. Он не справился с управлением и съехал с дороги, мотоцикл опрокинулся.
В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи. Его пассажир, 17-летний молодой человек, получил травмы различной степени тяжести. Юношу госпитализировали.
В настоящее время полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU