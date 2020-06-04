Барнаульский автовокзал возобновил рейсы в Томск

4 Июнь 2020 2020-06-04T07:10:40+03:00

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С 4 июня автовокзал Барнаула возобновил автобусный рейс по маршруту «Барнаул-Томск» с заездом Толмачево, сообщает сайт предприятия.

Время отправления из Барнаула 21:20 ежедневно. Из Томска автобус отправляется в 22 часа. Рейсы выполняются с заходом в аэропорт Толмачево и Новосибирский железнодорожный вокзал Новосибирск-Главный.

Напомним, ранее автовокзал возобновил рейсы в Змеиногорск и Артыбаш.

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ИСТОЧНИК KP.RU