Барнаульский автовокзал возобновил рейсы в Томск
Из краевой столицы автобус отправляется ежедневно
Автовокзал Барнаула.Фото: Олег УКЛАДОВ
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С 4 июня автовокзал Барнаула возобновил автобусный рейс по маршруту «Барнаул-Томск» с заездом Толмачево, сообщает сайт предприятия.
Время отправления из Барнаула 21:20 ежедневно. Из Томска автобус отправляется в 22 часа. Рейсы выполняются с заходом в аэропорт Толмачево и Новосибирский железнодорожный вокзал Новосибирск-Главный.
Напомним, ранее автовокзал возобновил рейсы в Змеиногорск и Артыбаш.
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ИСТОЧНИК KP.RU