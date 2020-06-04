2020-06-04T06:40:38+03:00
Общество

Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» оказывают дополнительную социальную помощь жителям

Поделиться:
Фото предоставлено компанией.Фото предоставлено компанией.
Изменить размер текста:

Алтай-Кокс при поддержке социального партнера НЛМК - благотворительного фонда «Милосердие» - обеспечивает наборами с продуктами и предметами первой необходимости нуждающихся жителей Заринска в период распространения COVID-19.

Более 380 наборов передают через управление социальной защиты населения города.

Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» выделил более 3,7 млн рублей на программу поддержки действующих и бывших сотрудников компании на фоне пандемии коронавируса.

Фото предоставлено компанией.

Фото предоставлено компанией.

Предприятие предоставило единовременную денежную помощь 70 многодетным семьям сотрудников, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Денежную помощь также получат семьи, где воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, и сотрудники - одинокие родители. Поддержка будет реализована через социального партнера Группы НЛМК – благотворительный фонд «Милосердие».

В рамках благотворительной акции «Мы рядом» ветеранам - бывшим работникам предприятия - доставляют более 2100 наборов с продуктами и предметами первой необходимости. На эти цели фонд выделил более 2,5 млн рублей.

- Нашу благотворительную акцию мы проводим в период сложной эпидемиологической обстановки в регионе. Мы поддерживаем наши многодетные семьи, детей, ветеранов Алтай-Кокса, - отмечает Александр Уманец, член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса. – Но мы хотим помочь и жителям города, которые в этом нуждаются. Для нас это очень важно – поддержать семьи, которые столкнулись с трудностями, в виде адресной помощи.

Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» оказали помощь медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска в приобретении более 20 тысяч защитных медицинских масок, а также администрации города в приобретении бесконтактных термометров для образовательных учреждений Заринска и дезинфицирующего средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полицейские задержали угонщика в Барнауле
В Барнауле женщину осудили за неуплату алиментов
В Алтайском крае 18-летний мотоциклист погиб в ДТП
Избили и засунули в багажник: барнаульцы похитили человека
Барнаульский автовокзал возобновил рейсы в Томск
Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» оказывают дополнительную социальную помощь жителям
Жительница Бийска хотела получить бонус к пенсии и потеряла более 130 тысяч рублей
ВТБ поддержал предпринимателей более чем на 350 млрд рублей
В Барнауле начали строить дорогу на улице Сиреневой
Житель Алтая сообщил о минировании автобуса, в котором ехал
Молодая женщина пропала в Барнауле
Алтайский гаишник подставил незнакомого человека, чтобы выгородить коллегу
На Алтае суд оштрафовал депутата за мошенничество на полмиллиона рублей
Открыта регистрация на интернет-олимпиаду для школьников
В Барнауле 40 школьников получат по 13 200 рублей
Пандемия нанесла урон бюджету Алтайского края почти на 18 млрд рублей
Коллективных процедур в санаториях не будет, а столы в ресторанах установят на расстоянии двух метров
Россельхозбанк на Алтае организовал дистанционную выдачу кредитов аграриям
ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 3 июня 2020 года превысило 2 тыс. человек.
В Казенной Заимке наконец-то сделают детскую площадку
Жителей Алтайского края зовут на охоту на сурка
В Павловском районе похоронили главу Комсомольского сельсовета Владимира Глазкова