2020-06-04T05:35:51+03:00
Общество

В Барнауле начали строить дорогу на улице Сиреневой

Стоимость работ превысила 32 млн рублей
САНТАЛОВ Константин
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В Барнауле начали строить дорогу на улице Сиреневой.В Барнауле начали строить дорогу на улице Сиреневой.Фото: пресс-службы администрации Барнаула
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В краевой столице начался первый этап строительства автомобильной дороги по улице Сиреневой в границах от улицы Взлетной до Балтийской. Работы проводят в рамках нацпроекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

Работы на участке протяженностью 364 метра планируют завершить к 30 сентября. Их стоимость составляет 32,8 млн рублей. По проекту предусмотрено строительство проезжей части, тротуаров, парковок, ливневой канализации. Кроме того, установят дорожные знаки и нанесут разметку, обустроят и озеленят улицу, сделают наружное освещение.

- Приступили мы 1 июня, уже произведены работы по разбивке и закреплению трассы, и приступили к строительству ливневой канализации. На сегодняшний день подготовлено и уложено 25 метров ливневой канализации. За неделю планируем выполнить устройство всей ливневой канализации, это порядка 186 метров. Затем в течение июня нам предстоят работы по устройству земляного корыта для дорожной одежды для последующего устройства нижнего слоя покрытия, установки бортовых камней, - сказал главный инженер «Алтайдорстроя» Константин Моисеев.

Строительство улицы Сиреневой будет проходить в два этапа. Первый - от улицы Взлетной до Балтийской. Второй, который тоже предусмотрен в рамках нацпроекта, - от улицы Балтийской до Власихинской.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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