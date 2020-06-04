Молодая женщина пропала в Барнауле
Местонахождение неизвестно с 28 мая
Молодая женщина пропала в БарнаулеФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В Барнауле 28 мая пропала 34-летняя Татьяна Зеленцова, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” в Алтайском крае на свой странице в соцсети “ВКонтакте”.
Приметы пропавшей:
- рост 165 см,
- худощавого телосложения,
- волосы светлые до плеч.
Как была одета женщина, неизвестно.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).
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ИСТОЧНИК KP.RU