2020-06-04T04:31:18+03:00
Общество

Молодая женщина пропала в Барнауле

Местонахождение неизвестно с 28 мая
САНТАЛОВ Константин
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Молодая женщина пропала в БарнаулеМолодая женщина пропала в БарнаулеФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В Барнауле 28 мая пропала 34-летняя Татьяна Зеленцова, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” в Алтайском крае на свой странице в соцсети “ВКонтакте”.

Приметы пропавшей:

- рост 165 см,

- худощавого телосложения,

- волосы светлые до плеч.

Как была одета женщина, неизвестно.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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