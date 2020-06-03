Алтайский гаишник подставил незнакомого человека, чтобы выгородить коллегу

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:39:57+03:00

Того арестовали на трое суток и заставили заплатить штраф 30 тыс. рублей

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На барнаульского гаишника завели уголовное дело за превышение должностных полномочий. В 2018 году он, чтобы выгородить коллегу, который совершил ДТП, буквально подставил незнакомого человека, оформив на его имя протокол.

- При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудник ГИБДД установил, что правонарушителем является его коллега. Не желая привлекать полицейского к административной ответственности, обвиняемый составил протокол о совершении правонарушения на иное лицо, - пишет региональный Следком.

В результате невиновного водителя посадили за решетку на трое суток и выписали штраф на 30 тыс. рублей. После этого преступлением занялись фсбэшники. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 286 УК РФ.

Сейчас полицейский, пока идет предварительное следствие, отстранен от должности, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU