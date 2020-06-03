Алтайский гаишник подставил незнакомого человека, чтобы выгородить коллегу
На барнаульского гаишника завели уголовное дело за превышение должностных полномочий. В 2018 году он, чтобы выгородить коллегу, который совершил ДТП, буквально подставил незнакомого человека, оформив на его имя протокол.
- При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудник ГИБДД установил, что правонарушителем является его коллега. Не желая привлекать полицейского к административной ответственности, обвиняемый составил протокол о совершении правонарушения на иное лицо, - пишет региональный Следком.
В результате невиновного водителя посадили за решетку на трое суток и выписали штраф на 30 тыс. рублей. После этого преступлением занялись фсбэшники. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 286 УК РФ.
Сейчас полицейский, пока идет предварительное следствие, отстранен от должности, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU