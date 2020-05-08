2020-05-08T07:30:07+03:00
Общество

Высокий голубоглазый мужчина пропал в Алтайском крае

Местонахождение пропавшего неизвестно с 5 мая
САНТАЛОВ Константин
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Высокий голубоглазый мужчина пропал в Алтайском крае.Высокий голубоглазый мужчина пропал в Алтайском крае.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В Алтайском крае ищут 31-летнего Дмитрия Титова, который 5 мая пропал в Барнауле, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” на свой странице в соцсети “ВКонтакте”.

Приметы пропавшего: рост 197 см, среднего телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза голубые.

Был одет: черная куртка, синие джинсы, черные кроссовки, черная кепка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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