Высокий голубоглазый мужчина пропал в Алтайском крае

8 Май 2020 2020-05-08T07:30:07+03:00

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В Алтайском крае ищут 31-летнего Дмитрия Титова, который 5 мая пропал в Барнауле, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” на свой странице в соцсети “ВКонтакте”.

Приметы пропавшего: рост 197 см, среднего телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза голубые.

Был одет: черная куртка, синие джинсы, черные кроссовки, черная кепка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).

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ИСТОЧНИК KP.RU