Вандалы разгромили участок барнаульской площади, реконструированный за 14 млн рублей

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:45:02+03:00

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Неизвестные хулиганы в ночь с 1 на 2 июня устроили настоящий погром на площади Мира в Барнауле, где совсем недавно прошла масштабная реконструкция. Казалось бы, все для людей, но не всем новая аллея пришлась по вкусу.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, жертвами вандалов стали кованые деревья, скамейка и даже фонтан.

- Они повредили светодиодные деревья, которые являются частью комплексного оформления аллеи, ведущей от здания администрации Ленинского района к площади Мира, вырвали из клумб цветы, перевернули урны, сломали и перетащили в чашу фонтана кованую скамейку, а также серьезно повредили оборудование, отвечающее за подсветку внутри фонтана, - отметили в мэрии.

При этом, пока точно нельзя сказать, на какую сумму барнаульцы «повеселились». Сейчас фактом вандализма занимаются в полиции.

Кстати, реконструкция площади Мира прошла в 2018 году в рамках проекта «Формирование современной городской среды». Тогда за благоустройство проголосовала приличная часть горожан. Всего на выполнение работ ушло более 14 млн рублей, в том числе 5,5 млн – на фонтан.

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ИСТОЧНИК KP.RU