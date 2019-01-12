Вандалы разгромили детский игровой комплекс в Барнауле

СЕГОДНЯ 12:17 2019-01-12T12:17:46+03:00

Местные жители уверены, что это сделали сами дети

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Вандалы разгромили детский уличный игровой комплекс в Барнауле.

О происшествии сообщили подписчики сообщества Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте». По их словам, комплекс находится на детской игровой площадке в сквере «Химиков» на Потоке.

- Неужели кому-то помешала детская площадка? – сетуют местные жители.

Судя по снимкам с места происшествия, неизвестные сделали дыру в горке-трубе и оторвали сидушку у качелей. Стоит отметить, что это новый комплекс и совершенно непонятно кому он мог помешать. Однако у подписчиков сообщества появилась версия, что «городок» не понравился самим детям.

- Чаще всего они "мешают" самим же детям. Ребенок всегда ломает свою игрушку, - предположил один из участников паблика.

- Сейчас по большей части такие дети, что лучше всё железное делать, - соглашается еще одна участница беседы.