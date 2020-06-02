«Не все проходят испытание властью»: алтайский губернатор об аресте главы Славгорода

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:24:57+03:00

По данным следкома, Горбунов получил взятку в два млн рублей Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал арест главы Славгорода Сергея Горбунова, которому накануне предъявили обвинение во взяточничестве. Напомним, по данным следкома, Горбунов получил взятку в два млн рублей, а также может причастен к другим коррупционным эпизодам.

Мнением насчет ареста глава региона поделился во время совещания с заместителями председателя правительства края 2 июня. По словам Виктора Томенко, «к сожалению, не все проходят испытание властью».

- Горбунов имеет юридическое образование, был начальником отдела полиции, знает законодательство и последствия такого рода преступлений. Что его привело к тому, чтобы соблазниться взяткой? Следствие разбирается, поэтому я сейчас не могу давать оценку происходящему, - подчеркнул губернатор.

Глава поручил Денису Губину, Александру Лукьянову и Виталию Снесарю встретиться с руководством администрации города и депутатами, чтобы решить вопрос о дальнейшей работе органов местного самоуправления. Встреча состоится 4 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU