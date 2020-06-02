«Не все проходят испытание властью»: алтайский губернатор об аресте главы Славгорода
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал арест главы Славгорода Сергея Горбунова, которому накануне предъявили обвинение во взяточничестве. Напомним, по данным следкома, Горбунов получил взятку в два млн рублей, а также может причастен к другим коррупционным эпизодам.
Мнением насчет ареста глава региона поделился во время совещания с заместителями председателя правительства края 2 июня. По словам Виктора Томенко, «к сожалению, не все проходят испытание властью».
- Горбунов имеет юридическое образование, был начальником отдела полиции, знает законодательство и последствия такого рода преступлений. Что его привело к тому, чтобы соблазниться взяткой? Следствие разбирается, поэтому я сейчас не могу давать оценку происходящему, - подчеркнул губернатор.
Глава поручил Денису Губину, Александру Лукьянову и Виталию Снесарю встретиться с руководством администрации города и депутатами, чтобы решить вопрос о дальнейшей работе органов местного самоуправления. Встреча состоится 4 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU