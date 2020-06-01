2020-06-01T12:45:11+03:00
Происшествия

Мэра Славгорода посадили на домашний арест за взятки на 6 млн рублей

В преступлении он признался сам
Татьяна ГЕЙНРИХ
Поделиться:
Преъявление обвинения. Скриншот видео.Преъявление обвинения. Скриншот видео.Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю
Изменить размер текста:

Следственный комитет предъявил обвинение мэру Славгорода Сергею Горбунову в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

– 29 мая 2020 года глава муниципального образования получил взятку в размере более 2 миллионов рублей от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью. Денежные средства предназначались за принятие юридически значимых решений о выборе Общества в качестве поставщика угля для МУП «Теплосбыт» и заключении соответствующих договоров в обход порядка процедур закупки.

При допросе Горбунов признался в получении взяток на общую сумму более шести миллионов рублей. Из-за чистосердечное признания главу города посадили на домашний арест. Следствие продолжает сбор закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Во время задержания за взятку мэр Славгорода пытался избавиться от денег

Он получил почти 2 млн рублей за передачу госзаказа на поставку угля в обход конкурсов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Роспотребнадзоре рассказали, пройдет ли парад победы в Алтайском крае
Почта России вышла на рынок доставки товаров аптечного ассортимента
Мэра Славгорода посадили на домашний арест за взятки на 6 млн рублей
Жители Алтайского края вернулись домой из Нью-Йорка
Барнаульцам снова отключат горячую воду
ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса под 2% годовых
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 1 июня 2020 года составило 789
Барнаульский детский сад выплатит 100 тысяч рублей за сломанный позвоночник у ребенка
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 1 июня 2020 года составило 1915
В Барнауле расширяют объездную дорогу
В Алтайском крае клещи покусали более 6 тысяч человек
В Барнауле строят новое футбольное поле
СГК продолжает испытания теплосетей в контуре малых котельных на прочность, требующие отключение горячей воды
Алтайский край занимает третье место по числу заболевших коронавирусом в Сибири
Неравнодушный барнаулец печатает защитные маски на 3D-принтере и отдает медикам
В Барнауле за 500 млн рублей выставили на торги крупный торговый центр
Груда кирпича и пыли: в Бийске снесли водонапорную башню