Мэра Славгорода посадили на домашний арест за взятки на 6 млн рублей
Следственный комитет предъявил обвинение мэру Славгорода Сергею Горбунову в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
– 29 мая 2020 года глава муниципального образования получил взятку в размере более 2 миллионов рублей от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью. Денежные средства предназначались за принятие юридически значимых решений о выборе Общества в качестве поставщика угля для МУП «Теплосбыт» и заключении соответствующих договоров в обход порядка процедур закупки.
При допросе Горбунов признался в получении взяток на общую сумму более шести миллионов рублей. Из-за чистосердечное признания главу города посадили на домашний арест. Следствие продолжает сбор закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU