Жительница Алтайского края проникла в чужой дом и украла кошелек, чтобы купить бензин

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:40:49+03:00

При задержании женщина призналась в содеянном и раскаялась

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В Барнауле местную жительницу осудили за кражу и использование чужой банковской карты. Женщина проникла в чужой дом и взяла из сумки кошелек.

Как рассказала «Комсомольской правде» помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Ирина Черкасова, потерпевшая вместе со своей семьей приехала на дачу, которая расположена в Первомайском районе. Поработав на приусадебном участке, родственники зашли в дом пообедать. В прихожей на столике женщина оставила свою сумку, в которой лежал кошелек с деньгами и банковскими картами.

Во время обеда потерпевшая почувствовала прохладу, решила сходить закрыть входные двери. Подойдя ближе, поняла, что кто-то заходил в дом. Взглянув на свою сумку, она заметила, что пропал кошелек.

Уже через час на телефон стали приходить смс-уведомления о списании денег и покупок в различных магазинах Барнаула. После получения сообщений она сразу обратилась в службу поддержки банка и заблокировала карту.

При задержании подозреваемая призналась в содеянном и раскаялась. Она рассказала, что пошла на кражу, потому что хотела ехать в Новоалтайск, а по дороге закончился бензин. Денег не было, женщина решила зайти в ближайшую деревню, чтобы что-нибудь украсть. Там она и обратила внимание на дом потерпевшей.

Женщина подошла к ограде, тихонько открыла крючок калитки, подойдя к входной двери дома, открыла ее и взяла кошелек в прихожей. Деньги потратила на бензин, продукты и одежду детям.

С учетом предыдущих судимостей женщину приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU