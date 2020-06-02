На Алтае мужчина взял знакомую на «слабо» и поджег ее

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:06:56+03:00

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Следователи завели уголовное дело по факту покушения на убийство. На Алтае мужчина поджег знакомую, которая не поверила в то, что он способен на такое.

Инцидент произошел в мае этого года в Горно-Алтайске. В тот день женщина пришла в гости к 43-летнему мужчине, с которым познакомилась накануне. Вместе они выпили, и в процессе «застолья» новый знакомый устроил спор, мол, может облить ее бензином и поджечь, но приятельница в это не поверила, а зря.

- Мужчина в подтверждение своих слов плеснул на нее бензин и поджег зажигалкой. Потерпевшая выбежала из дома на улицу в соседний магазин, где продавец, облив женщину водой, потушила огонь на ее теле, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Алтай.

Следователями следственного отдела по городу Горно-Алтайск следственного управления СК России по Республике Алтай возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти человеку).

Женщину экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у нее термические ожоги лица, шеи, грудной клетки, верхних и нижних конечностей 2-3 степени. В настоящее время по данному факту проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU