2020-06-02T12:02:50+03:00
Экономика

РСХБ с 1 июня запускает потребительское кредитование по ставке от 6,9% годовых

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К празднованию своего 20-летия РСХБ запускает акцию «Кредит Юбилейный» по потребительским кредитам без залога и поручительств. В рамках акции по ставке от 6,9% годовых можно оформить кредит на любые цели на сумму до 5 млн руб. либо рефинансировать кредиты, ранее накопленные в других банках, с получением дополнительных средств на личные нужды, на общую сумму до 3 млн руб. Кредитование осуществляется на срок до 7 лет.

Дополнительно Банк снизил ставки по пенсионным программам кредитования. Так, клиенты-пенсионеры в возрасте до 75 лет (на момент окончания кредита) смогут получить кредит на сумму до 3 млн рублей на срок до 7 лет по ставке от 6,9% годовых. Процентные ставки действуют при оформлении личного страхования.

«Россельхозбанк является системообразующим институтом как для агропромышленного комплекса, так и для экономики страны в целом. Кредитование населения — одно из стратегических и широко востребованных направлений деятельности РСХБ. С 1 июня мы сделали возможность получения заемных средств еще доступнее для всех категорий граждан, в том числе для пенсионеров», — отметил Олег Овсяницкий, Заместитель Председателя Правления РСХБ.

Заявку на любой из этих кредитов можно подать без посещения офисов Банка: на официальном сайте Банка в сети Интернет, через Интернет-Банк или Мобильный банк клиента.

За первые 5 месяцев 2020 года Россельхозбанк выдал клиентам – физическим лицам более 71 млрд рублей кредитных средств. Их них в рамках ипотечных программ – 42 млрд рублей, по потребительскому кредитованию – 29 млрд рублей.

Подробную информацию об условиях кредитных продуктов РСХБ можно получить с помощью систем дистанционного банковского обслуживания: Контакт-центр 8-800-100-0-100, «Голосовой помощник» и на официальном сайте www.rshb.ru.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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