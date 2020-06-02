«Единая Россия» передаст алтайским медикам реанимобиль со встроенным аппаратом ИВЛ

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:07:46+03:00

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На покупку реанимобилей и защитных костюмов в регионы партия «Единая Россия» направила полмиллиарда рублей членских взносов и благотворительных пожертвований

Напомним, ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии пожертвовать свои месячные зарплаты в виде членских взносов на помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Собранные средства направляют на помощь медучреждениям и врачам, а также жителям в регионах.

«Большинство наших коллег на этот призыв откликнулось. Сбор средств продолжается до сих пор. И сегодня сумма пожертвований и членских взносов составляет 560 миллионов рублей. На эти деньги «Единая Россия» закупает реанимобили с аппаратами ИВЛ, специальные костюмы и другие средства индивидуальной защиты для врачей», - сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В наибольшем объеме помощь получают регионы, в которых, по оценкам Минздрава, сложилась непростая эпидемиологическая обстановка. Так, в ближайшие дни партия направит реанимобили со встроенным аппаратом ИВЛ в Республику Алтай, Алтайский край, Карелию, Чувашию, Тыву, Калмыкию, республику Марий-Эл, Адыгею, а также в Курганскую и Псковскую области.

По словам руководителя Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Денис Голобородько, в сборе средств приняли активное участие депутаты Государственной Думы от Алтайского края. В конце недели реанимобиль поступит в регион.

ИСТОЧНИК KP.RU