Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 2 июня 2020 года составило 1985
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 2 июня 2020 года увеличилось еще на 70 человек и составило 1985.
По данным оперативного штаба география выявления ковидных больных за минувшие сутки выглядит следующим образом:
- В Барнауле - 51, в Благовещенском районе, Камене-на-Оби и Новоалтайске – по два человека. В Славгороде, Рубцовске, Калманском, Тогульском, Советском, Смоленском, Павловском, Первомайском, Троицком, Косихинском, Угловском, Змеиногорском, Тальменском районах – по одному новому инфицированному, - уточняет источник.
Из общего числа заболевших 193 –это дети до 17 лет включительно. Вместе с тем растет и положительная статистика. За сутки из госпиталей было выписано еще 26 человек. Таким образом, число выздоровевших от коронавируса выросло до 815 человек. Смертельных случаев за последний день не зафиксировано.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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