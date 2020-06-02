«Я не боюсь»: как первокурсница алтайского медуниверситета работает в «красной зоне»

Первокурсница Алтайского государственного медицинского университета Алина Гуляева добровольно пошла работать в «красную зону». С 22 мая она устроилась санитаркой в ковидный госпиталь барнаульской горбольницы №5.

«Все боятся, а я не боюсь»

– Я подумала – ну а чего мне дома сидеть? – говорит Алина. – Начала искать больницы, где бы можно было поработать санитаркой – заодно отработать практику вузе. Нигде санитары не нужны. Сразу думала об РТП, но все-таки терзали сомнения по поводу того, как родители отреагируют. Боялась, что не поймут. С другой стороны, а кто туда тогда пойдет? Все же боятся, а я как-то не боюсь, вся необходимая защита есть.

В итоге родители адекватно отнеслись к поступку дочери. Сказали, что она взрослая и сама вправе принимать такие решения.

Одна рабочая смена длится шесть часов. Фото из личного архива героя публикации

Главное – выполнять свою работу

Страха заразиться у Алины не было:

– До этого же санитары работали здесь, и никто не заразился.

А обязанности девушки входит поддержание чистоты в палате и уход за пациентами. Работать, по словам студентки, не тяжело, главное – успеть все сделать. Рабочая смена длится шесть часов, затем столько же – перерыв, затем вновь шесть часов работы и только после этого – выходной день.

Алина живет в реабилитационном центре «Территория здоровья». Туда их увозят после смены на «буханке» скорой помощи.

Научилась понимать пациентов без слов

Пациенты, которые подключены к ИВЛ, не могут разговаривать из-за трубок.

– Кто-то помашет, я подхожу и считываю по губам, что хочет человек: пить, кушать, поправить постель, может, в туалет сходили, убрать надо. Через неделю работы научилась понимать их, – рассказывает Алина.

Но иногда пациентам не нужно что-то конкретное, хочется, чтобы просто с ними кто-то поговорил, побыл рядом. Например, одна бабушка любит, когда Алина держит ее за руку.

Она первая из волонтеров-медиков, кто пошел работать в ковидный госпиталь в Алтайском крае. Фото из личного архива героя публикации

Поблажек на экзаменах – никаких

Работая в ковидном госпитале, Алина старается не забывать и про учебу. В свободное время решает тесты и готовится к экзаменам.

– Вчера вот только сдала коллоквиум по видеосвязи. Здесь всегда можно договориться не ставить рабочую смену в день твоего экзамена, – рассказывает студентка.

Поблажек на экзаменах студентам, которые работают в «красной зоне» не дают.

– Это же наше решение, какие поблажки, – смеется Алина. – Тем более в профессии врача важно учить все самому.

«Буду работать, пока не устану»

В больнице Алина Гуляева работает не бесплатно, но сколько ей заплатят – она даже не интересовалась.

– Когда будет первая зарплата, тогда узнаю. Так я хоть помогу родителям, они и так оплачивают мне обучение.

Девушка намерена работать еще долго:

– Буду работать, пока не устану. Конечно, я скучаю по своим близким. Смотрю истории друзей, они могут увидеться, повеселиться, а я пока что тут одна. Радует, что коллектив очень хороший, но своих иногда всё-таки не хватает.

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