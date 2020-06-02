2020-06-02T06:55:14+03:00
Экономика

ВТБ начинает выдачу автокредитов по новой программе господдержки

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ВТБ с 1 июня начинает работать в рамках обновленной программы госсубсидирования автокредитования. Новые условия предполагают увеличенную до 1,5 млн рублей стоимость автомобиля, расширение списка возможных для приобретения моделей и комплектаций, а также получение скидки медработниками и клиентами, использующими трейд-ин. Кроме того, 10% скидка на стоимость автомобиля теперь доступна семьям с одним несовершеннолетним ребёнком, а электромобиль можно купить со скидкой 25%.

Действие программы расширено на две новые категории заемщиков: работников медицинских организаций госсистемы здравоохранения и на граждан, которые для покупки нового автомобиля сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет при условии, что они владели им не менее одного года.

В ВТБ автокредит можно оформить по сниженной ставке. В рамках программы предусмотрена скидка 10% от стоимости автомобиля. На территории Дальневосточного федерального округа ее размер увеличен до 25%, но теперь ее получение возможно только при наличии регистрации по месту жительства либо регистрации по месту временного пребывания на территории ДФО. Скидка с 1 июня доступна и семьям с одним и более несовершеннолетним ребёнком, ранее она предоставлялась для семей с двумя и более детьми. Кроме того, в 2020 году оформить автокредит с господдержкой можно и на электромобиль. Клиенты могут приобрести его с 25% скидкой от стоимости в любом регионе России.

«Обновленные условия субсидирования крайне важны в текущей экономической ситуации. Расширение категорий заемщиков делает программу более доступной, а повышение лимита стоимости автомобиля до 1,5 млн рублей позволяет увеличить список машин, участвующих в программе. В апреле автомобильная отрасль из-за пандемии COVID-19 остро почувствовала необходимость поддержки, поэтому запуск программы с 1 июня – своевременное решение, которое будет способствовать восстановлению отрасли. Льготные условия пользуются популярностью – ВТБ выдает каждый четвертый такой кредит, это порядка 26% от всех наших продаж. Понимая, насколько это важно для заемщиков, мы начинаем принимать заявки и выдавать автокредиты по новой программе уже сегодня», – прокомментировал Иван Жигарев, начальник управления «Автокредитование» банка ВТБ.

По итогам 2019 года и за первые четыре месяца текущего банк оформил 24 тыс. сделок на сумму около 12 млрд рублей в рамках программ «Первый» и «Семейный автомобиль». Средняя стоимость транспортного средства по господдержке составила 811 тыс. рублей в 2020 году. Лидерами в этом сегменте стали LADA, Hyundai и KIA, на которые приходится около 90% всех продаж.

Условия субсидирования 2020 года распространяются на семьи с одним и более несовершеннолетними детьми, а также на граждан, впервые приобретающих транспортное средство. Льготы доступны для новых автомобилей 2019-2020 гг. выпуска (при этом ПТС/ЭПТС должен быть выдан не ранее 01.12.2019 г.), при этом с 1 июля 2020 г. кредитоваться будут автомобили только с ЭПТС. Максимальная стоимость транспортного средства не должна превышать 1,5 млн руб., возможные для покупки марки: Lada, УАЗ, ГАЗ, Kia, CHEVROLET NIVA, Volkswagen, Skoda, Hyundai и Renault. Первоначальный взнос – от 10% от стоимости машины.

Кредит оформляется по двум документам без подтверждения дохода и занятости. Для медицинских работников также будет необходимо подтверждение принадлежности работодателя к государственной системе здравоохранения, для подтверждения трейд-ина – документ от дилера о передаче автомобиля клиента в счёт покупки нового, а также копия ПТС или свидетельство о регистрации. Максимальный срок кредита составляет 60 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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