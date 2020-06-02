2020-06-02T05:09:25+03:00
Общество

Более 30 тысяч цветов высадили на центральной клумбе площади Октября

Всего в Барнауле будет высажено более 400 тысяч корней
Анна СЕМИНА
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Оформление клумб продолжается в БарнаулеОформление клумб продолжается в БарнаулеФото: Анна СЕМИНА
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В Барнауле продолжается озеленение и оформление клумб. Так в самом центре города, на площади Октября, высадили более 33,5 тысяч цветов.

По данным пресс-центра краевой столицы, эта клумба входит в число самых больших в городе и по достоинству является украшением Барнаула.

- Чтобы ее оформить необходимо более 33,5 тысяч цветов. Преобладают в этой композиции петунии – почти десять тысяч штук, бархатцы – восемь тысяч корней. Также рабочие высадили здесь сальвию, канны, кохию, - сообщает источник.

В итоге получился геометрический рисунок с четким контуром.

Всего же для украшения Барнаула этим летом высадят более 400 тысяч корней рассады. Оформление клумб закончится до 25 июня.

Напомним, как ранее сообщала «Комсомолка», также краевой столице проходит вырубка сухостоя. Специалисты уже спилили около 60 старых больных деревьев. Их замена произойдет осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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