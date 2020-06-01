В Барнауле провели массовую рубку старых деревьев

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:39:58+03:00

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В Барнауле началась ревизия старых насаждений. На минувшей неделе специалисты выявили и спилили около 60 сухостойных деревьев.

Перед тем, как начать повальную рубку, специалисты прошлись с ревизией по «красным линиям» города, а также по зеленым уголкам и аллеям. Перед ними была поставлена задача – вычислить мертвые деревья, которые уже не несут ни эстетической нагрузки, ни выполняют свою функцию по очистке воздуха, а где-то даже несут угрозу. По мнению специалистов, такие сухостои необходимо убирать, говорят в горадминистрации.

- Сносить их необходимо. Они уже не несут положительной нагрузки. Они даже кислород не выделяют. Можно даже сказать, что они рассадник, так как засохли, скорее всего, из-за болезни, либо из-за вредителей, либо от старости, - говорит заместитель руководителя по благоустройству и озеленению МБУ «Благоустройство и озеленение» Людмила Белоусова.

Возобновлять зеленый фонд будут осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU