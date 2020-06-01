2020-06-01T16:55:21+03:00
Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей на реке

Во время купания взрослых рядом не было
Анна СЕМИНА
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Тела погибших искали местные жители, спасатели, представители администрации сельсоветаТела погибших искали местные жители, спасатели, представители администрации сельсоветаФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Алтайские следователи завели уголовное дело по факту утопления двух малолетних детей на реке в Завьяловском районе.

Напомним, трагедия произошла 30 мая. По предварительным данным следствия, компания из четверых малолетних детей отправилась купаться на речку Кулунду. При этом взрослых с ними не было.

- На берегу мальчики обнаружили лодку, на которой решили покататься. Двое детей 4-х и 5-ти лет сели в лодку, но сильный ветер стал относить ее от берега, и мальчики, испугавшись, спрыгнули в воду, не умея плавать, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Один из мальчиков рассказал о произошедшем взрослым. Тело одного из погибших нашли сразу же, второго искали со спасателями. На месте происшествия с родными детей работу вели психологи.

По факту гибели мальчиков было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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