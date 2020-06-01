2020-06-01T09:31:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 1 июня 2020 года составило 789

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 1 июня 2020 года
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Новых смертельных случаев нет.Новых смертельных случаев нет.Фото: Олег УКЛАДОВ
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За минувшие сутки в Алтайском крае от коронавируса вылечились еще 14 человек. Всего на сегодняшний день из больниц выписаны 789 пациентов.

Заболевших на сегодняшний день 1915, в том числе в том числе 189 детей до 17 лет включительно. Новых смертельных случаев не зафиксировано. За весь период скончалось 22 человека. 12 из них умерли именно от COVID-19, у восьми установлены иные причины смерти, два случая в настоящий момент пока находятся на экспертизе.

В крае 39 тяжелобольных пациентов, подключены к аппарату 16 человек. Из общего числа заболевших 122 случая – завозные, в том числе два – из-за рубежа, 1362 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами, 240 – у больных внебольничной пневмонией, 411 – у заболевших ОРВИ. У 1264 заболевшего инфекция себя никак не проявляла.

Всего в крае на 1 июня на новую коронавирусную инфекцию обследовались более, чем 101 тыс. человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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