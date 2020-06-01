Алтайский край занимает третье место по числу заболевших коронавирусом в Сибири
Алтайский край занимает третье место в Сибирском федеральном округе по числу заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. На первом месте Красноярский край, за ним следует Новосибирская область.
Наименьшее количество выявленный случаев COVID-19 – в Республике Алтай. Низкий рост заболеваемости связан с природной изолированностью региона. Пока там введет режим самоизоляции, до 22 июня запрещено принимать отдыхающих.
– Алтайский край, в отличие от соседа, не сумел сдержать рост коронавируса. Здесь с конца апреля по 26 мая отмечено как минимум 7 вспышек инфекции, – сообщают в оперштабе.
Не помогло и закрытие границ, ограничение по въезду и выезду любого вида транспорта. Эпидемическая ситуация по коронавирусу продолжает ухудшаться. 27 мая это показала вспышка в Рубцовском доме-интернате.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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