Алтайский край занимает третье место по числу заболевших коронавирусом в Сибири

1 Июнь 2020 2020-06-01T06:12:49+03:00

Меньше всего зараженных в Республике Алтай. Фото: Олег УКЛАДОВ

Пока темпы заражения сдержать не удается

Изменить размер текста: A A

Алтайский край занимает третье место в Сибирском федеральном округе по числу заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб. На первом месте Красноярский край, за ним следует Новосибирская область.

Наименьшее количество выявленный случаев COVID-19 – в Республике Алтай. Низкий рост заболеваемости связан с природной изолированностью региона. Пока там введет режим самоизоляции, до 22 июня запрещено принимать отдыхающих.

– Алтайский край, в отличие от соседа, не сумел сдержать рост коронавируса. Здесь с конца апреля по 26 мая отмечено как минимум 7 вспышек инфекции, – сообщают в оперштабе.

Не помогло и закрытие границ, ограничение по въезду и выезду любого вида транспорта. Эпидемическая ситуация по коронавирусу продолжает ухудшаться. 27 мая это показала вспышка в Рубцовском доме-интернате.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Поступления в бюджет Алтайского края снизились в период пандемии

Об этом рассказал главный налоговик регионального управления Юрий Куриленко (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU