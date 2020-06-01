В Алтайском крае клещи покусали более 6 тысяч человек
В период с 24 марта в алтайские поликлиники обратились 6629 человек, сообщает пресс-служба губернатора Алтайского края. Причем более двух тысяч из них – это дети в возрасте до 14 лет. В 5% случаев клещи были энцефалитными. Всем пострадавшим от присасывания ввели иммуноглобулин, в результате никто не заболел клещевым энцефалитом.
В ведомстве напоминают, что в период высокой активности клещей, выезжая на природу, необходимо соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита.
– Собираясь в лес, необходимо одеться так, чтобы исключить возможность попадания насекомых под одежду. Брюки нужно заправить в сапоги, рубашку - в брюки, манжеты и воротник должны плотно прилегать к телу. На одежду можно наносить репелленты, которые существенно снижают риск присасывания клещей.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора в крае провели акарицидную обработку на площади более 1,6 тысяч гектаров.
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ИСТОЧНИК KP.RU