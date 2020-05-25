На Алтае клещи заразили инфекциями 68 человек
Республика Алтай относится к неблагоприятным регионам по заболеваниям передающимся через укусы клещей. На сегодняшний день официально установлено 68 заразившихся разными инфекциями.
По данным регионального управления Роспотребнадзора с начала сезона активности клещей от них пострадали 2252 человека (в том числе 904 ребенка).
- Наибольшее число обращений к медикам после присасывания клещей зафиксировано в Горно-Алтайске (799), Майминском (214), Онгудайском (214) и Чемальском (207) районах, - уточняют в ведомстве.
Из общего числа пострадавших, у 60 был диагностирован клещевой сыпной тиф, у четырех – клещевой боррелиоз, еще у четырех – клещевой энцефалит.
По информации специалистов, самыми опасными в отношении клещевого энцефалита являются Турочакский, Онгудайский и Майминский районы. Относительно безопасным – Кош-Агачский район, где заболеваемость регистрируется намного реже.
ИСТОЧНИК KP.RU