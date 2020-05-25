2020-05-25T16:49:37+03:00
Общество

На Алтае клещи заразили инфекциями 68 человек

В их числе клещевой сыпной тиф, боррелиоз и энцефалит
Анна СЕМИНА
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С начала сезона активности клещей в Республике Алтай от них пострадали больше двух тысяч человекС начала сезона активности клещей в Республике Алтай от них пострадали больше двух тысяч человекФото: Анна СЕМИНА
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Республика Алтай относится к неблагоприятным регионам по заболеваниям передающимся через укусы клещей. На сегодняшний день официально установлено 68 заразившихся разными инфекциями.

По данным регионального управления Роспотребнадзора с начала сезона активности клещей от них пострадали 2252 человека (в том числе 904 ребенка).

- Наибольшее число обращений к медикам после присасывания клещей зафиксировано в Горно-Алтайске (799), Майминском (214), Онгудайском (214) и Чемальском (207) районах, - уточняют в ведомстве.

Из общего числа пострадавших, у 60 был диагностирован клещевой сыпной тиф, у четырех – клещевой боррелиоз, еще у четырех – клещевой энцефалит.

По информации специалистов, самыми опасными в отношении клещевого энцефалита являются Турочакский, Онгудайский и Майминский районы. Относительно безопасным – Кош-Агачский район, где заболеваемость регистрируется намного реже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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