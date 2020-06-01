Поступления в бюджет Алтайского края снизились в период пандемии

В конце прошлой недели губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел рабочую встречу с руководителем регионального управления Федеральной налоговой службы Юрием Куриленко. Глава ведомства сообщил, что поступления в бюджет региона по итогам первых пяти месяцев этого года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Не исключено, что на это повлияла пандемия.

По словам Куриленко, с января по май жители Алтайского края внесли налоги и страховки на общую сумму 52 млрд 449 млн рублей. В общий бюджет региона из этих средств зачислено 23 млрд 154 млн рублей, что меньше на 3,6%, по сравнению с этим же периодом прошлым годом.

Также руководитель отчитался о предпринимаемых мерах для поддержки организаций в период коронавируса. Как пишут в пресс-службе алтайского правительства, до конца этого года налоговики приостановили проверки контрольно-кассовой техники, до 1 июля не будут взыскивать задолженность. Также перенесены сроки сдачи отчетности и предоставления документов по требованию. Решения о банкротстве в отношении налогоплательщиков не принимаются.

- Особые меры поддержки предусмотрены для субъектов малого и среднего бизнеса, которые осуществляют деятельность в отраслях, наиболее пострадавших от последствий эпидемии. Данная категория налогоплательщиков получила отсрочку от трех до шести месяцев по уплате налогов и страховых взносов. Предусмотрены дополнительные основания для отсрочки (рассрочки) налоговых платежей от одного года до пяти лет в зависимости от условий и категории предприятия, - рассказали в администрации края.

Известно, что одобрение на отсрочку в крае получили восемь организаций на общую сумму 32 млн рублей. Четыре из них – санаторно-курортные. Напомним, их деятельность в крае, по указу губернатора, приостановлена до 8 июня. Пока они не могут бронировать места, принимать и размещать граждан. Убытки от простоя из-за коронавирусной инфекции пока подсчитать очень сложно.

Другая федеральная мера поддержки - безвозмездные субсидии для сохранения числа работников. Деньги предоставляются из расчета – по одному МРОТ на каждого работника. На эту меру в крае претендуют около 20 тыс. компаний, в которых трудятся порядка 45 тыс. сотрудников. По данным на 29 мая, за этой поддержкой обратились 13,7 тыс. юрлиц и предпринимателей. В итоге, 10 тыс. из них получили субсидии на общую сумму около 363 млн рублей.

- Большее количество, 61%, выданных субсидий получили индивидуальные предприниматели без наемных работников, - отметили в правительстве.

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