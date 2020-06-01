Неравнодушный барнаулец печатает защитные маски на 3D-принтере и отдает медикам

1 Июнь 2020 2020-06-01T05:09:20+03:00

За это он не берет ни копейки Фото: Управление по молодежной политике АК

За это он не берет ни копейки

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Житель Барнаула Николай Шапран печатает на 3D-принтере защитные маски и бесплатно раздает их медикам. Все это он делает бесплатно.

Как сообщили в управлении по молодежной политике Алтайского края, Николай работает в колл-центре в должности руководителя, а вот печать – это его хобби, которое в будущем может превратиться в бизнес. В личной студии барнаульца стоят шесть принтеров, на которых он еще в начале марта изготовил первые маски-щитки, защищающие органы дыхания от проникновения опасной инфекции.

- Первое время Николай ездил по регистратурам поликлиник и оставлял образцы масок со своей визиткой. Сейчас к нему стекаются заказы со всего края. По словам Николая, в медицинских учреждениях в сложившейся эпидемиологической ситуации ощущается острая нехватка средств индивидуальной защиты. Щитки, которые создает мэйкер, изготовлены из прозрачного пластика с креплением на голове. Их легко дезинфицировать после каждого приема и можно использовать многократно, - отметили в управлении.

В итоге, нашлись и предприниматели, готовые поддержать социальный проект. Общими усилиями удалось изготовить маски для кардиологического и диагностического центров. В скором времени партии отправят в железнодорожную больницу и Бийскую ЦРБ.

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ИСТОЧНИК KP.RU