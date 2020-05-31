Коронавирус в Барнауле, последние новости на 1 июня 2020: сто тысяч протестированных

Порядка ста тысяч человек в Алтайском крае уже проверили на коронавирус. Положительный результат получили 1848. Таковы последние новости о коронавирусе в Барнауле на 1 июня 2020 года.

По данным оперативного штаба, охват тестированием из расчета на 100 тысяч населения в сутки в регионе составляет 165,86 и это более чем в два раза превышает минимальное значение первого этапа снятия ограничений (1 этап - не менее 70). Благодаря этому удалось выявить 1848 заразившихся (в том числе 188 ребенка).

- Из них - 119 случаев – завозные (два– из-за рубежа). 1324 случая выявлены по контакту с ранее заболевшими лицами. 231 положительный тест получен у больных внебольничной пневмонией, 392 – у заболевших ОРВИ, в 1225 случаях отмечается бессимптомное течение. Тяжелых больных - 47, на аппарате ИВЛ – 16, - уточняет источник.

По состоянию на сегодняшний день выздоровели 775 человек. За прошедшие сутки выписки получили 16 человек.

А в это время ранее переболевший коронавирусом в легкой форме гимнаст Сергей Найдин, готовится приступить к тренировкам в составе сборной России. Вместе с Денисом Юровым он на днях прилетел в Москву и добрался до базы «Озеро круглое». Всех спортсменов расселили по отдельным номерам, где в изоляции им предстоит пробыть около восьми дней. Так как гимнасты прибыли в столицу самолетом, им предстоит сделать два теста на коронавирус. Материал на первый уже взяли. Второй сделают через несколько дней. Если результаты будут хорошие, то спортсмены приступят к тренировкам.

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