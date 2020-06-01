В Барнауле за 500 млн рублей выставили на торги крупный торговый центр
В Барнауле выставили на торги крупный торговый центр «Республика». Бывшие его владельцы, местные бизнесмены Борис и Алексей Заякины, обанкротились.
Объявление о продаже здания появилось на популярном сайте. Как пишет автор поста, сейчас здание принадлежит «СБК Республика». Компания связан со Сбербанком. Торги будут проводиться в форме публичного предложения с последовательным снижением цены. Начальная цена составит 500 млн рублей.
- ТВЦ «Республика» - крупнейший торговый центр Барнаула, который специализируется на продаже товаров для дома, ремонта и интерьера. В торговом центре располагаются магазины строительных материалов, мебельные магазины, фуд-корт, детская игровая комната. На четвертом этаже находится Галерея «Республика ИЗО», открытая в 2012 году арт-критиком Вадимом Климовым, - пишет автор.
Общая площадь здания - более 43 тысяч квадратных метров.
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ИСТОЧНИК KP.RU