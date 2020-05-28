2020-05-28T13:41:53+03:00
Происшествия

Барнаулец попытался украсть из ТЦ куртку, а потом два месяца прятался от полиции

За кражу парню грозит до 5 лет лишения свободы
САНТАЛОВ Константин
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ТЦ "Галактика" в Барнауле.ТЦ "Галактика" в Барнауле.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле молодых людей будут судить за попытку кражи куртки из ТЦ «Галактика».

Как рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Анна Щиренко, в октябре 2019 года молодой человек и его знакомый были в одном из отделов ТЦ. Там они решили украсть мужскую куртку.

Один из соучастников взял куртку со стеллажа в торговом зале и пошел к выходу, где через рамки передал похищенное. Парень забрал куртку и попытался скрыться с места преступления, однако его и подельника задержал охранник торгового центра.

Похищенное у парней изъяли, а молодых людей доставили в отдел полиции для разбирательства. Несмотря на молодой возраст - 24 года, один из юношей уже ранее судим за кражи. А это преступление совершено в период условного осуждения.

После возбуждения уголовного дела парень скрылся от полицейских и был объявлен в розыск, в котором находился около двух месяцев. В это время уголовное дело в отношении его сообщника направили в суд.

Отметим, что за кражу парню грозит до 5 лет лишения свободы. При этом, учитывая прежнюю судимость, наказание будет определено по совокупности приговоров, вопрос о сохранении или отмене условного осуждения будет решен в совещательной комнате.

- Это будет зависеть от многих обстоятельств: признает ли молодой человек вину в совершении преступления, его характеристик с места жительства и работы, составе его семьи, состояния его здоровья и прочее, - отметили в прокуратуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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