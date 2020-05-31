2020-05-31T14:48:32+03:00
Спорт

Алтайские гимнасты готовы вернуться к тренировкам со сборной России

Они уже сдали первый тест на коронавирус
Анна СЕМИНА
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Сергей Найдин ранее уже переболел коронавирусомСергей Найдин ранее уже переболел коронавирусомФото: Олег УКЛАДОВ
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Гимнасты из Алтайского края готовятся приступить к тренировкам со сборной России. 28 мая они прибыли на базу «Озеро Круглое».

Речь идет об алтайских спортсменах Денисе Юрове и Сергее Найдине. 29 мая у них взяли материал для анализа на коронавирус. Это только первая проба. Через некоторое время им сделают повторный тест.

Как рассказал «Алтайскому спорту» заместитель директора барнаульской спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Сергея Хорохордина Виктор Юров, гимнастов расселили по одному человеку в номере. Изолированными они будут оставаться восемь дней. Если анализы и самочувствие будут в порядке, то спортсмены приступят к тренировкам.

Напомним, у Сергея Найдина этой весной уже был диагностирован коронавирус. Вероятнее всего он подцепил его во время соревнований за границей. Спортсмен провел некоторое время в столичной больнице, после чего, получив на руки тест с отрицательным результатом вернулся в Барнаул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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