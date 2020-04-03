3 Апр 2020 2020-04-03T05:29:54+03:00

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Алтайский спортсмен заразился коронавирусной инфекцией. Информацию подтвердили в министерстве спорта Российской Федерации.

Ведомство сообщает, что на тренировочной базе в Новогорске коронавирусом заболели алтайский гимнаст Сергей Найдин и главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко.

На данный момент министерство спорта занято вопросом о новом закрытом режиме работы базы с соблюдением мер по противоборству распространения коронавируса. Тренировки в Новогорске прекращены, спортсмены находятся на домашнем карантине. Также сообщается, что ни у кого, кроме двух названных людей, коронавирус после тестов не обнаружен.

К слову, в Новогорске осталась только сборная России по художественной гимнастике, каждый из членов которой изолирован и находится под наблюдением врачей, сообщает "Метарейтинг".

На 2 апреля в России зафиксированы 3548 случаев заражения коронавирусом, 30 человек скончались. В Алтайском крае пока четверо заразившихся инфекцией, у всех состояние – удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU