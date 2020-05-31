31 Май 2020 2020-05-31T09:37:43+03:00

За сутки из больниц выписали 16 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 31 мая 2020 года

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По данным оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в Алтайском крае, за минувшие сутки из госпиталей было выписано еще 16 человек. Таким образом, число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 31 мая 2020 года составило 775.

Стабильной остается и ситуация с летальными исходами. За последние сутки в регионе не зарегистрировано ни одной смерти пациента с положительным тестом на COVID-19.

Тем временем продолжается кропотливая работа по определению круга контактных лиц. Осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах. Так по данным на сегодняшний день, тест на коронавирус сделали для 99308 человек.

- Охват тестированием (на 100 тысяч населения в сутки) в регионе составляет 165,86 - это более чем в два раза превышает минимальное значение 1 этапа снятия ограничений (1 этап– не менее 70), - поясняют в оперштабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU