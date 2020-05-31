Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 31 мая 2020 года составило 1848

Оперативный штаб Алтайского края сообщает о выявленных за последние сутки 69 новых случаях коронавирусной инфекции. Таким образом, число заболевших коронавирусом на 31 мая 2020 года составило уже 1848 человек. Из них 188 – это дети до 17 лет включительно.

- Из 69 новых случаев заболевания: в Барнауле – 52 человека, в Заринске и Рубцовске – 4, в Новоалтайске – 3, в Калманском районе и Бийске – 2, в Ребрихинском и Залесовском районах – по одному случаю, - сообщает оперштаб.

Летальных случаев среди инфицированных COVID-19 за последние сутки в Алтайском крае не зарегистрировано.

По-прежнему среди населенных пунктов по числу выявленных заболевших лидирует Барнаул – 911 человек, на втором месте Змеиногорский район – 253, Бийск на третьем месте – 135.

По состоянию на 31 мая 2020 года на наличие опасной инфекции в крае было обследовано почти 100 тысяч человек. В тестированиях участвуют как государственные, так и частные медицинские организации.

- Установлено, что 119 случаев – завозные (2 – из-за рубежа). 1324 случай – по контакту с ранее заболевшими лицами. 231 – у больных внебольничной пневмонией, 392 – у заболевших ОРВИ, в 1225 случаях – бессимптомное течение. Тяжелых больных - 47, на аппарате ИВЛ – 16, - говорится в официальной статистике.

Медики продолжают амбулаторное наблюдение за 5460 жителями края. Все они находятся на самоизоляции. Сняли контроль за 21618.