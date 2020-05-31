Коммунальщики устранили аварию на улице Северо-Западной
Барнаульская теплосетевая компания устранила коммунальную аварию, произошедшую накануне, 30 мая, на улице Северо-Западной.
Напомним, повреждение произошло на магистральной теплосети диаметром 700 миллиметров. В результате чего зафиксировано затопление тепловой камеры. Помимо этого, 129 жилых домов остались без горячей воды.
Для ликвидации последствий порыва коммунальщики ограничили движение транспорта по одной из полос проезжей части в районе пересечения улиц Юрина и Северо-Западной. По данным пресс-службы администрации краевой столицы, ремонтно-восстановительные работы по адресу Северо-Западная, 127/1 были завершены в 1.45 ночи.
- Система поставлена на циркуляцию, - отмечает источник.
В настоящее время движение общественного транспорта, в частности троллейбусов 6-го и 7-го маршрутов, возобновлено в прежнем режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU