Коммунальщики устранили аварию на улице Северо-Западной

31 Май 2020 2020-05-31T06:03:02+03:00

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Барнаульская теплосетевая компания устранила коммунальную аварию, произошедшую накануне, 30 мая, на улице Северо-Западной.

Напомним, повреждение произошло на магистральной теплосети диаметром 700 миллиметров. В результате чего зафиксировано затопление тепловой камеры. Помимо этого, 129 жилых домов остались без горячей воды.

Для ликвидации последствий порыва коммунальщики ограничили движение транспорта по одной из полос проезжей части в районе пересечения улиц Юрина и Северо-Западной. По данным пресс-службы администрации краевой столицы, ремонтно-восстановительные работы по адресу Северо-Западная, 127/1 были завершены в 1.45 ночи.

- Система поставлена на циркуляцию, - отмечает источник.

В настоящее время движение общественного транспорта, в частности троллейбусов 6-го и 7-го маршрутов, возобновлено в прежнем режиме.

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И это еще не все – под отключение попали пять школ, десять детских садов и одна поликлиника (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU