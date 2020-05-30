Коммунальная авария оставила без горячей воды 129 домов в Барнауле

30 Май 2020 2020-05-30T14:54:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Рванула труба на улице Северо-Западной в районе 143-го дома в Барнауле. Коммунальная авария произошла в субботу, 30 мая.

Из-за этого ограничено движение по проезжей части, 129 многоквартирных домов остались без горячей воды. И это еще не все – под отключение попали пять школ, десять детских садов и одна поликлиника. Ремонтная бригада устраняет сейчас повреждение.

- Произошел порыв на магистральной теплосети диаметром 700 миллиметров с затоплением водой тепловой камеры. Ограничение движения транспорта введено по одной из полос проезжей части Юрина - Северо-Западной. Водителей просят быть внимательными при проезде данного участка. Движение троллейбусов маршрутов № 6, 7 организовано по улице Малахова до проспекта Ленина, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Порыв планируют устранить ориентировочно к 22.00.

ИСТОЧНИК KP.RU