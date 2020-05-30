2020-05-30T09:43:46+03:00
Общество

На Алтае у рыбаков изъяли 456 экземпляров незаконно добытой рыбы

Росгвардейцы подвели итоги операции «Путина»
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Фото Региональной Росгвардии.Фото Региональной Росгвардии.
Изменить размер текста:

Росгвардейцы отчитались о проведенных рейдах в Алтайском крае в рамках операции «Путина». Всего на водоемах в 16 районах провели 47 рейдов с целью выявления правонарушений в сфере оборота водных биоресурсов.

- Оперативные группы проверили 150 граждан, находящихся вблизи водоемов, досмотрели 211 единиц автотранспорта. В ходе проверок росгвардейцы и сотрудники органов рыбоохраны выявили 14 административных правонарушений, изъяли 456 экземпляров незаконно добытой рыбы и 20 запрещенных орудий лова. Нарушители привлечены к ответственности по статье 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира), - сообщили в Управлении Росгвардии по Алтайскому краю.

Кстати, сейчас алтайская полиция расследует уголовное дело против браконьеров, которые добывали черную икру. Ущерб от их деятельности составил больше 2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Алтае у рыбаков изъяли 456 экземпляров незаконно добытой рыбы
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 30 мая 2020 года составило 1779
Последние новости о коронавирусе в Республике Алтай на 30 мая 2020: выявлено шесть новых случаев
На должность директора музея Василия Шукшина впервые объявили конкурс
Больные коронавирусом будут жить в общежитии медуниверситета
В Алтайском крае до октября отремонтируют еще семь дорог
Роспотребнадзор подтвердил COVID-19 у воспитателя детского сада в Барнауле
На Алтае отменили оправдательный приговор депутату Роману Бруннеру
ВТБ выдает каждую вторую ипотеку в России под 6,5%
В Барнауле участковый подрался с подростком на школьном стадионе
Водителей Барнаула проверят на трезвость
Стало известно, от каких болезней в Алтайском крае умирают чаще всего
Экс-управляющему делами губернатора Карлина назначили три года лишения свободы
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 29 мая 2020 года составило 728
Алтайские садоводы уже собирают клубнику
Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 29 мая 2020 года составило 21
Какими услугами Почты России клиенты Алтайского края пользуются чаще всего
Алтайские спасатели уже четыре дня ищут утонувшего юношу
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 29 мая 2020 года составило 1708
Центр «Наследники Ползунова» объявляет новый набор школьников
Почта России приглашает жителей Алтайского края присоединиться к акции «Дерево добра»
ВТБ на 80% увеличил число пользователей новых пакетов услуг РКО
Алтайский край должен подготовиться к нашествию саранчи
«Ростелеком» поддержит онлайн-праздник «Алтайский край — территория детства»
В Рубцовске директор школы-интерната забирала у сотрудников выданную премию
В Барнауле ночью такси перевернулось на крышу в результате ДТП
Алтайские соцработники начали получать стимулирующие выплаты
В барнаульском детском саду выявили коронавирус