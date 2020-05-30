На Алтае у рыбаков изъяли 456 экземпляров незаконно добытой рыбы

30 Май 2020 2020-05-30T09:43:46+03:00

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Росгвардейцы отчитались о проведенных рейдах в Алтайском крае в рамках операции «Путина». Всего на водоемах в 16 районах провели 47 рейдов с целью выявления правонарушений в сфере оборота водных биоресурсов.

- Оперативные группы проверили 150 граждан, находящихся вблизи водоемов, досмотрели 211 единиц автотранспорта. В ходе проверок росгвардейцы и сотрудники органов рыбоохраны выявили 14 административных правонарушений, изъяли 456 экземпляров незаконно добытой рыбы и 20 запрещенных орудий лова. Нарушители привлечены к ответственности по статье 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира), - сообщили в Управлении Росгвардии по Алтайскому краю.

Кстати, сейчас алтайская полиция расследует уголовное дело против браконьеров, которые добывали черную икру. Ущерб от их деятельности составил больше 2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU