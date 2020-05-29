2020-05-29T15:14:28+03:00
Общество

На Алтае отменили оправдательный приговор депутату Роману Бруннеру

Дело вернули на новое рассмотрение
Марина КОЧНЕВА
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Дело вернут на новое рассмотрение.Дело вернут на новое рассмотрение.
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28 мая в Барнауле суд апелляционной инстанции отменил оправдательный приговор Роману Бруннеру. Два месяца назад после заседания Алтайского районного суда Бруннера освободили из-под стражи и даже признали за ним право на реабилитацию. Однако прокурор обратился с протестом в краевую инстанцию.

Напомним, что речь идет о событиях шестилетней давности. Депутата и предпринимателя Бруннера обвинили в смерти человека и в угрозах расправой свидетелю.

Напомним некоторые подробности. У депутата и директора ООО «Бруно»в свое время неофициально трудились несколько местных жителей. По данным следствия в мае 2014 года Бруннер , поручив работу двум из них, предварительно расплатился спиртным. Но те принялись « праздновать », не закончив дело. Увидев работников за распитием алкоголя, депутат избил битой одного из них так, что тот через несколько часов скончался в больнице.

Уголовное дело всплыло лишь через несколько лет. Следствие объясняло это тем, что Роман Бруннер угрожал убийством основному свидетелю.

В марте во время судебного процесса в деле появились новые экспертизы, которые не состыковывались с версией обвинения . В итоге 27 марта Роману Бруннеру в районном суде был вынесен оправдательный приговор. Однако суд апелляционной инстанции усомнился в правильности оценки доказательств. Теперь дело вернут на новое рассмотрение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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