В Барнауле участковый подрался с подростком на школьном стадионе

29 Май 2020 2020-05-29T12:10:47+03:00

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В Барнауле полицейский подрался с подростком на стадионе возле гимназии №74, расположенной на улице Эмилии Алексеевой, 56. Информацию об этом "Комсомольской правде" подтвердили в краевом Следкоме. При этом в региональном ГУ МВД заявили, что сотрудник еще несколько дней назад был уволен из органов.

Инцидент произошел 10 мая. По информации источника, в драке участвовали четыре человека. На место разборок были вызваны полицейские. Троих увезли в отделение, а четвертый успел убежать. 14-летний мальчик во время драки серьезно повредил лицо. Он утверждал, что нападать начал ранее не знакомый ему человек, которого он опознал по фото. Им оказался участковый из отдела полиции по Ленинскому району Барнаула.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU