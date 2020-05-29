2020-05-29T12:10:47+03:00
Происшествия

В Барнауле участковый подрался с подростком на школьном стадионе

Мальчику сильно травмировали лицо
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Инцидент произошел возле гимназии №74Инцидент произошел возле гимназии №74Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле полицейский подрался с подростком на стадионе возле гимназии №74, расположенной на улице Эмилии Алексеевой, 56. Информацию об этом "Комсомольской правде" подтвердили в краевом Следкоме. При этом в региональном ГУ МВД заявили, что сотрудник еще несколько дней назад был уволен из органов.

Инцидент произошел 10 мая. По информации источника, в драке участвовали четыре человека. На место разборок были вызваны полицейские. Троих увезли в отделение, а четвертый успел убежать. 14-летний мальчик во время драки серьезно повредил лицо. Он утверждал, что нападать начал ранее не знакомый ему человек, которого он опознал по фото. Им оказался участковый из отдела полиции по Ленинскому району Барнаула.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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