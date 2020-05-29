В Барнауле уволили полицейского за избиение школьника

В Барнауле участковый лишился работы за нападение на 14-летнего школьника. Теперь уже бывший 24-летний участковый, находясь изрядно подшофе, ударил головой в лицо подростку.

Все произошло 10 мая на стадионе гимназии №74. Как сообщает региональный Следком, причиной стала словесная перепалка. В полицию о драке сообщил кто-то из местных жителей. Как пишет «Unusual Crimes Barnaul», пока ппсники приехали на место, там остались только школьники, четвертый участник потасовки ретировался от греха подальше. Пацаны запомнили редкое имя дерзкого стража, которое сразу показалось знакомым оперативникам.

Они показали фото пострадавшим, которые его тут же опознали. Оказалось, боец работал в инспекции ПДН по Ленинскому району. Нашли его дома с разбитым лицом. Тот попытался свалить вину на школьников, мол, это они первые начали, но это не помогло – парня уволили из органов. Возможно, еще и потому, что в прошлом у него были серьезные замечания.

- По данному факту была проведена проверка. В результате бывший участковый уполномоченный был уволен из органов внутренних дел 22 мая в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, - прокомментировали в региональном главке МВД.

Мы связались с матерью пострадавшего школьника, но та не захотела рассказывать подробностей. Уж не потому ли, что несовершеннолетние оказались совсем не ангелами?

- Дело закончилось примирением. Я не захотела ломать молодому парню жизнь, - говорит об уволенном полицейском Ольга. – О тех событиях говорить ничего не хочу, сын только отошел от всего этого.

Сейчас по факту происшествия региональный Следком начал доследственную проверку, по результатам примут решение.