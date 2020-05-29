Алтайские садоводы уже собирают клубнику

29 Май 2020 2020-05-29T09:04:45+03:00

Садоводы в этом году собирают урожай раньше обычного. Фото: Олег УКЛАДОВ

Первый урожай в этом году поспел на месяц раньше обычного

Изменить размер текста: A A

Жители Алтайского края собрали первый урожай клубники, сообщает правительство региона. Из-за аномально жаркой погоды ягода поспела на месяц раньше, чем это было в прошлых годах. Нетипичная для края погода сдвинула все сроки в календаре садовода-огородника.

Уже успели полакомиться клубникой жители Барнаула, Рубцовска, села Алтайское, Михайловский, Третьяковский и Усть-Калманский районы. Еще раньше у садоводов в этом году посмела жимолость. Также из-за жары алтайские пасечники открыли сезон раньше обычного, а в оленеводческих хозяйствах края уже началась срезка пантов у маралов и пятнистых оленей.

Синоптики прогнозируют на Алтае такое же жаркое и сухое лето. Предварительно в июне температура в крае будет на 1,5-2 градуса выше нормы, а осадков – меньше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что уже собирают с грядок алтайские садоводы и как огород может пострадать от аномальной жары

Этой весной все растет быстрее обычного (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU