2020-05-21T09:31:14+03:00
Дом. Семья

Что уже собирают с грядок алтайские садоводы и как огород может пострадать от аномальной жары

Этой весной все растет быстрее обычного
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Синоптики прогнозируют на Алтае жаркое и сухое лето.Синоптики прогнозируют на Алтае жаркое и сухое лето.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Скорость роста урожая в этом году не перестает удивлять алтайских садоводов. Из-за аномальной жары в мае природа расцвела раньше обычного. Жительница Барнаула Елена Медведникова занимается садоводством 30 лет, но еще никогда не собирала овощи с собственной грядки так рано. Женщина по образованию биолог, ведет ютуб-канал «Моя цветущая дача», на котором уже почти пять тысяч подписчиков.

Первый ранний урожай

- Эта весна совершенно необыкновенная. Я уже неделю собираю редиску, рукколу, салат. В прошлых годах самое ранее - в конце мая что-то вырастало, – рассказывает Елена Медведникова

Жимолость тоже уже вовсю начинает спеть, правда, в этом году на большой урожай хозяйка дачи не надеется, маловато завязи. Обычно Елена собирала по несколько ведер с куста за раз.

– Меня в комментариях ругали, что обманываю, якобы не может быть столько ягод. Ну, пусть не верят, у меня от их возмущений рейтинг выше, – смеется она.

Этой весной на грядке уже висят даже маленькие перчики сорта «Белозерка».

Чем опасна такая жара?

Синоптики прогнозируют на Алтае такое же жаркое и сухое лето.

– Предварительно в июне температура в крае будет на 1,5-2 градуса выше нормы, а осадков – меньше, чем обычно, – рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС.

Биолог Елена Медведникова говорит, что непрерывная жара и сухой воздух – идеальные условия для размножения паутинного клеща. Он очень маленький и не так-то просто сразу обнаружить вредителя. Клещ часто может оставаться незамеченным, пока растение не начнет гибнуть. Он окутывает листья паутиной и высасывает из них сок.

– Нужно предварительно обрабатывать растения акарицидными средствами, – советует Елена. – Периодически следует осматривать листья. Часто клещ обитает на розах, перцах, а также комнатных растениях зимой, когда в квартире из-за батарей очень сухо.

А если внезапно заморозки?

Три года назад на даче у Елены Медведниковой погиб весь высаженный материал из-за заморозков. Сейчас она каждый день следит за прогнозом погоды.

– Всегда наготове должен быть укрывной материал, пленка. В прошлом году в середине мая я сразу накрыла помидоры двумя слоями укрывного материала и дополнительно сверху пленкой. Перец у меня всегда под защитой.

Что еще проснулось на Алтае

Не только урожай в этом году спеет рано. Из-за жары алтайские пасечники открыли сезон раньше обычного. Возможно, меда в этом году будет намного больше. В оленеводческих хозяйствах края уже началась срезка пантов у маралов и пятнистых оленей. В региональном Минсельхозе преждевременное начало кампании объясняют, в первую очередь, погодным фактором.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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